Dziennikarze na przyczepie, prezes PiS z łopatą. Tak zainaugurowano przekop Mierzei Wiślanej

Wbicie ostatniego kołka tyczącego granice przekopu - to był główny punkt wydarzenia inaugurującego przekop Mierzei Wiślanej, które odbyło się 16 października. – Mamy pełne prawo zakończyć proces tyczenia, a pozwolenie na budowę wydaje się być kwestią czasu. Kanał powstanie. Elbląg powinien być portem uzupełniającym, ale znaczącym. Przyczyni się to do jego rozwoju – mówił Jarosław Kaczyński w Nowym Świecie, koło Kątów Rybackich.

Nietypowy środek transportu

Oficjalna część wydarzenia i inauguracja inwestycji to jedno, ale uwagę internautów przykuł inny wątek, związany z... transportem dziennikarzy na miejsce, gdzie przemawiali politycy. Jakub Kaługa, reporter stacji RMF FM poinformował za pośrednictwem Twittera, że przedstawiciele mediów byli wiezieni na przyczepie. „Czegoś takiego jeszcze nie było: tak dziennikarze wiezieni są na briefing Jarosława Kaczyńskiego i Marka Gróbarczyka w związku z „symbolicznym rozpoczęciem inwestycji” przekopu przez Mierzeję Wiślaną” – napisał dziennikarz. Może trudno w to uwierzyć, ale na nagraniu widać dokładnie, jak to wyglądało.

