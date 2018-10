PiS da Polakom dodatkowy dzień wolny? Inspiracją dekret Józefa Piłsudskiego

Patryk Jaki: Przez rządy PO Warszawa jest 10 lat do tyłu w...

– Wiele wskazuje na to, że będę bezpartyjny. Zobaczymy co będzie – mówił w programie „Kropka nad i” na antenie TVN24 kandydat na prezydenta Warszawy Patryk Jaki, pytany o to, co zrobi w przypadku klęski w wyborach.