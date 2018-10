„Rzeczpospolita”: Rewolucja w zasadach wstępu na teren Sejmu

„Rzeczpospolita” pisze, że wizyty w Sejmie będą musiały być zgłaszane z wyprzedzeniem, a zaproszonych gości będą musieli eskortować parlamentarzyści. Dziennikarze podkreślają, że chociaż zmiany dotyczyć mają Sejmu i Senatu, w praktyce przygotowują je służby podległe marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu.

Obecnie osoby, które zaproszone zostały do Sejmu, wchodzą do budynku na podstawie list imiennych po okazaniu dokumentu ze zdjęciem. Nie jest określony termin złożenia jej w straży marszałkowskiej. Z projektu wynika, że teraz posłowie i senatorowie będą mieli na to 48 godzin przed wizytą. Goście będą ponadto musieli przedstawić informacje na temat swojego miejsca zamieszkania i pobytu. Komendant może odmówić też wstępu do parlamentu w uzasadnionych przypadkach.

Jeżeli chodzi o osoby z jednorazowymi kartami wstępu, parlamentarzyści lub pracownicy klubów parlamentarnych będą musieli eskortować swoich gości "od wejścia do budynku do wskazanego w przepustce miejsca w budynku".

Projekt zakłada też sankcje dla osób, które nie zastosują się do przepisów. W tym miejscu wymieniono: naruszanie spokoju, porządku, powagi parlamentu albo dobrych obyczajów.

