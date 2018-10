Ołeh Sencow laureatem nagrody PE im. Sacharowa

– Nominowaliśmy Ołeha Sencowa za pokojowy protest przeciwko okupacji Krymu przez Rosjan oraz strajk głodowy na rzecz uwolnienia wszystkich ukraińskich więźniów politycznych uwięzionych przez Rosję – informował niemiecki europoseł Michael Gahler z Europejskiej Partii Ludowej. W sprawę zaangażowali się również polscy europosłowie, którzy zabiegali o przyznanie wyróżnienia ukraińskiemu reżyserowi. Inicjatywę Dariusza Rosatiego, szefa delegacji do spraw Ukrainy, poparli posłowie PO i PSL, z kolei u konserwatystów inicjatywa Anny Fotygi została wsparta przez polityków z Prawa i Sprawiedliwości. – Sencow stał się symbolem walki, walki o uwolnienie więźniów politycznych we wszystkich miejscach na świecie, w tym w Rosji. Przez tę nagrodę chcemy wyrazić solidarność z nim oraz prowadzoną przez niego walką – stwierdził przewodniczący PE Antonio Tajani.

Ołeh Sencow jest pierwszym Ukraińcem, któremu przyznano wyróżnienie Parlamentu Europejskiego. Na zdobycie nagrody szanse miał kilka lat temu przywódca Tatarów krymskich Mustafa Dżemilew. Komentowano, że nie otrzymał ostatecznie wyróżnienia, mimo poparcia ze strony europosłów z komisji spraw zagranicznych, z obawy przed zaostrzeniem stosunków z Rosją.

Wśród kandydatów do nagrody w 2018 roku znalazły się również organizacje pozarządowe, które ratowały migrantów na Morzu Śródziemnym oraz Nasser Zefzafi – działacz walczący z korupcją, więziony w Maroku. Tegorocznemu laureatowi pogratulował przewodniczący Rady Europejskiej – Donald Tusk.

Sprawa Sencowa

Ołeh Sencow został aresztowany na Krymie w 2014 roku i przewieziony do Rosji, gdzie tamtejszy sąd skazał go na 20 lat w kolonii karnej. Artysta nie przyznaje się do przygotowywania zamachów terrorystycznych i swoją sprawę określa jako „polityczną”. O jego uwolnienie apelowali już artyści i politycy z całego świata. Wśród nich był m.in. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Lech Wałęsa zgłosił Sencowa do Pokojowej Nagrody Nobla. Sam reżyser podczas protestu głodowego nie domagał się wolności dla siebie, ale dla innych ukraińskich więźniów politycznych przetrzymywanych w Rosji. Mężczyzna zakończył protest głodowy, podczas którego stracił 12 kilogramów, po prawie 150 dniach.

