Zgoda na opóźnienie brexitu oddala się? Juncker stawia warunki

W wywiadzie na antenie radia Deutschlandfunk Juncker stwierdził, że liderzy państw UE będą raczej niechętni, by przystać na jakiekolwiek opóźnienie, jeśli May nie zaprezentuje „jasnego pomysłu” , który będzie popierany przez parlament. Chodzi też o sprecyzowanie przez Brytyjczyków, ile czasu potrzebują, by dojść do porozumienia. – Ona musi przywieźć na ten szczyt w swoim bagażu poparcie dla umowy, którą wynegocjowaliśmy i jasną deklarację, jak długo to potrwa – stwierdził Juncker. Szef Komisji Europejskiej zapowiedział, że kraje UE mogą nie podjąć decyzji w tej sprawie podczas szczytu zaplanowanego na czwartek i piątek, bo Theresa May „nie ma zgody zarówno wewnątrz gabinetu, jak i w parlamencie” . – Dopóki nie będziemy wiedzieli, na co Wielka Brytania może się zgodzić, dopóty nie będziemy mogli podjąć decyzji. Tak więc zakładam, że nie będziemy w stanie w tym tygodniu podjąć decyzji i będziemy musieli się spotkać w przyszłym tygodniu – wskazał. Podobne stanowisko zaprezentował wcześniej unijny negocjator Michel Barnier.

Trudna misja Theresy May

Jak poinformowały w środę służby prasowe brytyjskiej premier, Theresa May we wniosku o odroczenie brexitu nie zamierza prosić o duże opóźnienie. W oświadczeniu podkreślono, że premier podziela „frustrację” opinii publicznej z powodu braku decyzji ze strony parlamentu. W kolejnych głosowaniach odrzucane były zarówno porozumienie wypracowane przez rząd Theresy May i unijnych negocjatorów, jak i scenariusz tzw. twardego brexitu, czyli opuszczenia Unii Europejskiej bez umowy. Posłowie nie zgodzili się też na przeprowadzenie kolejnego referendum, rekomendowali za to rządowi złożenie do UE wniosku o opóźnienie brexitu, który planowany był na 29 marca. Kolejne próby głosowania nad wcześniej odrzucanym porozumieniem rządu May zablokował spiker Izby Gmin John Bercow. Jak tłumaczył – umowa została odrzucona już dwa razy, w ostatnim przypadku różnicą 149 głosów, a nie wprowadzono do niej istotnych zmian.

W takiej sytuacji premier Theresa May zwróci się do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska z formalną pisemną prośbą o opóźnienie brexitu. Jak w środę ujawniły służby prasowe brytyjskiej premier, Theresa May nie będzie prosiła o wiele czasu (parlament rekomendował opóźnienie brexitu do 30 czerwca – red.). „Chodzi o to, by dać parlamentowi trochę więcej czasu, by znaleźć wyjście, ale obywatele tego kraju czekali już blisko trzy lata” – przypomniano w komunikacie.

Zgodnie z obowiązującym prawem Wielka Brytania miałaby opuścić Wspólnotę – z umową lub bez niej – w ciągu dziewięciu dniu.

Czytaj także:

Kluczowy list Theresy May do Donalda Tuska. Londyn zdradza szczegóły