Rzeczniczka rządu: Chcemy by „Emerytura+” była powtarzana co roku

Na posiedzeniu Sejmu 4 kwietnia posłowie głosowali nad rządowym projektem ustawy, dotyczącej wypłaty w 2019 roku trzynastego świadczenia dla emerytów i rencistów. Posłowie poparli projekt. Teraz ustawa trafi do Senatu.



Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska przekazała, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło, program będzie powtarzany co roku. W jej opinii, nie można być jednak pewnym, że program zostanie utrzymany, gdy PiS straci władzę. Kopcińska zaznaczyła, że emerytura+ nie jest „kiełbasą wyborczą” . – W tej chwili mamy uszczelnione podatki, mamy pieniądze, których nie było i mamy finanse na programy, które trafiają do polskich rodzin, do emerytów – stwierdziła. – Czy „Jarkowe” , czy „nowa piątka” , czy „piątka Morawieckiego” . To program Prawa i Sprawiedliwości, który realizujemy – dodała. Stwierdziła ponadto, że program to „wyrażenie szacunku dla ludzi, którzy przepracowali całe życie dla naszego kraju” .

Kopcińska pytana była także o rzekomą dymisję minister finansów Teresy Czerwińskiej. – Nie znam żadnych przesłanek i informacji, żeby ta dymisja miała być – przekazała. – Pani minister Czerwińska pracuje nad uaktualnieniem planu konwergencji, musi być przedstawiony Komisji Europejskiej do 30 kwietnia. Dzisiaj reprezentuje nasz kraj na zjeździe ministrów w Rumunii – dodała.

Emerytura+

Trzynasta emerytura ma być jednorazową pomocą dla polskich emerytów i rencistów. Dodatkowe świadczenie ma zostać wypłacone razem z majową emeryturą lub rentą. Jego kwota będzie wliczać się do dochodu, ale nie będzie objęta egzekucją komorniczą. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wsparcie trafi do ponad 9,72 mln świadczeniobiorców, w tym dla ok. 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych to kwota ponad 10,7 mld złotych.

