Brexit. Theresa May zgadza się na głosowanie ws. drugiego referendum

Premier Wielkiej Brytanii ostrzegła posłów, że kraj ma „ostatnią szansę”, aby osiągnąć porozumienie ws. brexitu. Theresa May stwierdziła, że zrobiła co było w jej mocy, by doprowadzić do wypracowania jak najkorzystniejszej umowy w tej sprawie. Dodała, że zamieszanie związane z brexitem ma „żrący” wpływ na krajową politykę, dlatego trzeba tę kwestię „doprowadzić do końca”.

Podczas wystąpienia w Londynie premier mówiła o zmianach, które zostały wprowadzone do umowy dotyczącej opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej. – Rząd będzie zobowiązany do znalezienia alternatyw dla backstopu – powiedziała Theresa May. Jak podaje BBC, wśród nowych rozwiązań ws. brexitu znalazły się również zapowiedzi utrzymania lub przewyższenia unijnych standardów dotyczących praw pracowniczych i ochrony środowiska. Wcześniej o dopracowanie tych kwestii apelowali politycy Partii Pracy.

Brytyjska premier wyraziła również zgodę na przeprowadzenie głosowania w parlamencie ws. drugiego referendum, które mogłoby odwołać brexit.

Czytaj także:

Będzie kolejne głosowanie ws. brexitu. „Zostaniecie ukrzyżowani przez wyborców”