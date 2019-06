Donald Trump w ciepłych słowach o Kim Dzong Unie. „Otrzymałem piękny list”

Trump wypowiedział się dzień po tym, jak „Wal Street Journal” podał, iż zamordowany w 2017 roku na lotnisku w Kuala Lumpur w Malezji brat Kim Dzong Una, Kim Jong Nam, był źródłem informacji dla amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej. Informację o współpracy Kim Dzong Nama z amerykańskim wywiadem podało amerykańskiemu dziennikowi anonimowe źródło. Brat przyrodni Kim Dzong Una, przywódcy Korei Północnej, miał kilka razy spotykać się z agentami CIA. Źródło nie podaje dat ani miejsc spotkań, nie zdradza też tematów ani stanu wiedzy koreańskich służb na ten temat.

O sprawie tej krótko wypowiedział się we wtorek Donald Trump. – Widziałem informacje o CIA w odniesieniu do jego brata (Kim Dzong Una). Zapewniłbym go, że nie stałoby się to pod moimi rządami, to na pewno. Nie pozwoliłbym na to – dodał.

„Piękny list”