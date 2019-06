Kukiz odpowiada Terleckiemu w sprawie przejścia do PiS: Nie dla psa kiełbasa

W poniedziałek Ryszard Terlecki, szef klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość stwierdził, że jego partia zastanawia się, czy podtrzymać istnienie klubu Kukiz’15. Jak dowiedział się reporter RMF FM do klubu PiS chce przejść czwórka posłów z ugrupowania Pawła Kukiza. Wśród nich ma być wiceprzewodniczący klubu Tomasz Rzymkowski.

„Odpowiadając na pytania o mój stosunek do obraźliwych względem K'15 wypowiedzi marszałka Terleckiego... Panie Terlecki... Jeśli rzeczywiście są tacy posłowie K'15, którzy, jak pan twierdzi, «aplikują» do PiS, to bierz pan w ciemno, bo z pewnością w ogromnej mierze podwyższą poziom IQ waszego «zakonu»:-)” – napisał Paweł Kukiz na swoim koncie na Facebooku.

Kukiz odniósł się też do ewentualnej propozycji dla niego samego. W odpowiedzi prawdopodobnie nawiązał do pseudonimu „pies”, jaki nosił obecny wicemarszałek sejmu w czasach, kiedy był znanym krakowskim hipisem. – „Jeśli zaś o mnie osobiście chodzi, to delikatnie powiem – nie dla psa kiełbasa, by nie zacytować ś.p. Lecha Kaczyńskiego i jego słów skierowanych do «dziada»” – napisał Kukiz odnosząc się także do słów „spieprzaj dziadu” wypowiedzianych przez Lecha Kaczyńskiego w trakcie kampanii wyborczej w 2002 roku. – „Dobrego Dnia” – zakończył swój wpis przewodniczący Kukiz’15.

Ryszard Terlecki o posłach Kukiz’15 „aplikujących” do PiS

Ryszard Terlecki o „aplikujących” do PiS posłach ruchu Kukiz'15 opowiedział w poniedziałek 17 czerwca w wywiadzie dla Radia Kraków.