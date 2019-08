Morawiecki domaga się reparacji od Niemiec: Nie można tego tak zostawić

– Podczas drugiej wojny straciliśmy sześć milionów ludzi. To o wiele więcej niż inne państwa, które już otrzymały duże odszkodowania reparacyjne – powiedział polski premier w wywiadzie z dziennikarzami niemieckiej grupy medialnej Funke – To niesprawiedliwe. Nie można tego tak zostawić – dodał.

Mateusz Morawiecki nie chciał na razie podać dokładnej kwoty roszczeń. W tej sprawie w Sejmie pracuje Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej. Jak informuje Rzeczpospolita, jego prace mają potrwać jeszcze kilka miesięcy.

– Jest wiele do przeanalizowania. Niemcy spacyfikowali ponad tysiąc polskich wsi. Poważnie określimy sumę, której się domagamy – stwierdził Morawiecki.

Szef MSZ o polskich roszczeniach

Wcześniej stanowisko polskiego rządu przedstawiał Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz w wywiadzie dla niemieckiej agencji prasowa DPA.

– Są kraje, które straciły o wiele mniej, a otrzymały większe rekompensaty. Czy to jest w porządku? – pytał Czaputowicz. – W Polsce panuje przekonanie, że na początku lat 90. Niemcy wywierali na nas presję, by nie poruszać tego tematu. Dlatego teraz my do niego wracamy – dodawał.

Minister podkreślał, że bardzo ważne w sprawie roszczeń jest poczucie sprawiedliwości.

– Sądy zajmują się tylko prawnym aspektami sprawy, a w tej sytuacji rolę muszą odgrywać także moralność i uczciwość – twierdzi Czaputowicz. Szef MSZ odniósł się również do sprawy prawnego wystąpienia o roszczenia przez Grecję. – B ędziemy obserwować, jak Niemcy postąpią z roszczeniami Grecji. Nie rozmawiamy jednak z Grecją na ten temat – dodał.

Czytaj także:

Parlament zdecydował. Grecja zażąda od Niemiec reparacji

Stanowisko Berlina

Niemcy konsekwentnie odrzucają polskie żądania w sprawie reparacji, czego ostatnim przykładem była wypowiedź niemieckiego ministra sprawa zagranicznych Heiko Maasa, którą wygłosił pod koniec lipca w Warszawie. Rząd w Berlinie twierdzi, że od strony prawnej sprawa jest zamknięta i Polska nie powinna liczyć na wypłatę żadnych roszczeń.

Czytaj także:

Premier Morawiecki założył konto na Facebooku. Wrzucił słynne zdjęcie z Elżbietą II