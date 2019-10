Sikorski: Nie wykluczałbym, że Tusk zechce wrócić do kierowania PO

Radosław Sikorski mówił, że co prawda Platforma Obywatelska przegrała wybory, ale nie jest to klęska, ponieważ partia „wygrała Senat” . – Jak w każdej partii politycznej będą wybory i muszą znaleźć się ci, którzy będą chcieli rzucić rękawicę przewodniczącemu Schetynie – tłumaczył. Jak mówił, takie osoby „już się zgłaszają” . – Zdrojewski, Budka, Arłukowicz, Kidawa-Błońska. Myślę, że to wszystko to ciekawe kandydatury – wymieniał.

Eurodeputowany przypomniał, że szef Rady Europejskiej jest już oficjalnie kandydatem PO na szefa Europejskiej Partii Ludowej. – Formalnie jedno nie wyklucza drugiego. Nie wykluczam jednak możliwości, że Donald Tusk zechce wrócić do kierowania Platformą Obywatelską, pokonać Kaczyńskiego i obronić Polskę – stwierdził.