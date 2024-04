„Politico” pisze o zwalczaniu Obajtka przez Tuska. „Złoty chłopiec rządu PiS”

Autorem tekstu zamieszczonego w „Politico” jest Wojciecha Kość. Pisze on, że premier Donald Tusk w poniedziałek 29 kwietnia zaatakował byłego szefa PKN-Orlen, oskarżając go o utratę 1,6 miliarda złotych. Szef rządu wezwał do śledztwa w tej sprawie o podkreślał na platformie X, że „Polacy muszą znać prawdę. Nie ma na co czekać!”.

Miliardowa afera w Orlenie

W połowie kwietnia Orlen podał, iż otrzymał informację od swojej zależnej spółki Orlen Trading Switzerland GmbH (OTS) z siedzibą w Baar w Szwajcarii o zidentyfikowaniu zdarzenia, które spowodowało podjęcie decyzji o skorygowaniu w dół jej wyniku finansowego za 2023 r.

W związku z tym Orlen przewiduje ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy za zeszły rok w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych dodatkowej kwoty w wysokości ok. 1,6 mld zł głównie w wyniku spisania aktywa z tytułu przekazanych zaliczek na dostawy.

– Korekta wynika głównie z analizy możliwości odzyskania przez spółkę zależną środków pieniężnych, które uiściła tytułem przedpłat na poczet zakupu ropy oraz produktów ropopochodnych. Wobec braku dostaw ropy oraz produktów ropopochodnych w terminie określonym we właściwych umowach, spółka zależna wystąpiła z żądaniami zwrotu przedpłat – informował koncern. Orlen zaznaczył, że przedpłaty nie zostały zwrócone w zastrzeżonych terminach, a możliwość odzyskania należnych przedpłat spółka zależna określiła jako „mało prawdopodobną”.

Śledztwo ws. Daniela Obajtka

„Politico” pisze, że premier Tusk poprosił prokuratora generalnego oraz ministra koordynatora służb specjalnych o przyjrzenie się tej sprawie. Wyraził zaniepokojenie utraty miliarda złotych i możliwych powiązań byłego szefa Orlenu z Hezbollahem.

W dalszej części artykułu autor nazywa Obajtka „złotym dzieckiem byłego rządu Prawa i Sprawiedliwości”. Podkreśla, że w okresie od 2018 do 2024 roku prezes spółki Skarbu Państwa zapewniał posady politycznie powiązanym osobom, wspierał finansowo partyjne inicjatywy i przejął grupę medialną, zamieniając ją w propagandowe narzędzie PiS.

Z Orlenu został zwolniony dopiero w lutym tego roku, w ramach szerzej zakrojonej czystki w spółkach Skarbu Państwa, przeprowadzonej przez nowy rząd. „Politico” napisało, że polskie partie polityczne tradycyjnie traktują firmy państwowe jako benefity wynikające z władzy i zapełniają je swoimi zwolennikami.

W tekście zwrócono też uwagę na śmiałe ruchy Obajtka w Orlenie oraz jego możliwy start w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przytoczono też słowa samego zainteresowanego, w odpowiedzi na zarzuty Tuska. „Panie premierze, szuka pan skandali tam, gdzie ich nie ma” – pisał.

