Netanjahu nie zdołał uformować rządu. To szansa dla izraelskiej opozycji

Netanjahu to najdłużej w historii Izraela urzędujący premier. Jego czas może jednak wkrótce się skończyć. Po sierpniowych wyborach znów nie był w stanie uformować rządu. Negocjacje z Bennym Gantzem z Niebiesko-Biali spełzły na niczym.

W momencie ogłaszania fiaska swoich starań Netanjahu podkreślił, że podjął wcześniej wiele prób rozwiązania problemu. – Podjąłem wszelkie starania, by ściągnąć Benny'ego Gantza do stołu negocjacyjnego, wszelkie wysiłki, by sformować rząd narodowej jedności, wszystko, by uniknąć kolejnych wyborów. Raz za razem po prostu odmawiał – przekazał mediom.

W związku z niepowodzeniem Netanjahu prezydent Izraela Reuven Rivlin dał szansę Gantzowi. W ciągu 28 dni może on spróbować uformować własny rząd. Potrzebuje do tego 61 ze 120 głosów w izraelskim parlamencie. Jeżeli także w tym przypadku się nie uda, Izrael czekają trzecie od kwietnia wybory.

We wrześniowych wyborach Likud Netanjahu zdobył 32 mandaty, a Niebiesko-Biali 33, prezydent większe szanse na uformowanie rządu dawał jednak obecnemu premierowi. W reakcji na zakończenie starań Netanjahu Niebiesko-Biali podkreślali na Twitterze, że zamiast pustych politycznych słów przyszedł czas na działania.