Milionowe zarobki Donalda Tuska w RE. Na tym jednak nie koniec

Dobiega końca kadencja Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej. To dobry czas na podsumowania, a sam zainteresowany kilka dni temu wygłosił przemówienie będące swego rodzaju bilansem tego, co udało mu się osiągnąć. „Super Express” wyliczył z kolei, ile polityk zarobił dzięki sprawowaniu swojej funkcji. Dziennik podał, że gdy Tusk w grudniu 2014 obejmował stanowisko, zarabiał 105 tys. zł miesięcznie.

Jaką dostanie emeryturę?

Podwyżka wynagrodzenia nastąpiła na początku bieżącego roku, przez co od stycznia na konto byłego polskiego premiera wpływało 140 tys. zł. Oznacza to, że podczas pięcioletniej kadencji polityk zarobił 6,7 mln zł. „Super Express” zauważył, że Tusk nie musiał przy tym przejmować się wieloma wydatkami. Miał zapewnione pokrycie kosztów wynajmu mieszkania oraz przyznany budżet reprezentacyjny, dzięki czemu nie płacił za limuzynę z szoferem czy garderobę.

Koniec kadencji nie oznacza, że polski polityk od razu przestanie otrzymywać pieniądze. Czeka go jeszcze tzw. dodatek przejściowy, a jego poprzednik Herman van Rompuy otrzymywał przez trzy lata około 490 tys. zł rocznie. Co więcej, dzięki pracy w Brukseli po ukończeniu 65. roku życia Tuskowi będzie przysługiwała emerytura wynosząca około 21 tys. zł miesięcznie, co w połączeniu ze świadczeniami w Polsce daje około 30 tys. zł.

