Papier toaletowy za darmo? Tarczyński odpowiada partii Razem. „Lewactwo to nowotwór demokracji”

„Dalej uważam, że tampony i podpaski powinny być darmowe. Żadna z nas nie prosiła o to, aby krwawić raz w miesiącu, więc dlaczego mamy jeszcze za to płacić” – napisała jedna z internautek. Na zacytowany wpis postanowiła odpowiedzieć parta Razem. „Oczywiście. Nikt nie powinien płacić kilkudziesięciu złotych za artykuły higieniczne typu podpaski, pieluchy i papier toaletowy” – czytamy na Twitterze.

Wpis wywołał dyskusję w mediach społecznościowych. Do rozmowy dołączył się m.in. Dominik Tarczyński. „Oczywiście. Nie prosiłem się o potrzebę golenia. Nikt nie powinien płacić za przybory do golenia. Ci debile robią z siebie klaunów kopiując upadłe lewactwo z zachodu aby zaistnieć” – napisał polityk w mediach społecznościowych. „Zawsze mówiłem, że lewactwo to nowotwór demokracji. Podtrzymuję” – podsumował.

