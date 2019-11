Reżyser Ołeh Sencow odebrał nagrodę Parlamentu Europejskiego. „Nie ufajcie Putinowi”

– Nie ufajcie Putinowi – apelował do europarlamentarzystów Ołeh Sencow. – Rosja i Putin na pewno was oszukają. Będą mówić, że chcą pokoju, ale chcą, by Ukraina padła na kolana – podkreślał ukraiński reżyser. – Za każdym razem, kiedy ktoś z was myśli o tym, jak nawiązać kontakt z Putinem, jak być jego przyjacielem ponad naszymi głowami, za naszymi plecami – proszę pamiętać o tysiącach Ukraińców, którzy zginęli i którzy są w więzieniach – zwracał się do sumienia polityków. – Pamiętajcie o tych młodych Ukraińcach, którzy są w okopach, ryzykując życiem za naszą wolność, za waszą wolność – powtarzał.

5 lat w rosyjskim więzieniu

Ołeh Sencow został aresztowany na Krymie w 2014 roku i przewieziony do Rosji, gdzie tamtejszy sąd skazał go na 20 lat w kolonii karnej. Reżyser nie przyznawał się do przygotowywania zamachów terrorystycznych i swoją sprawę określał jako „polityczną”. O jego uwolnienie apelowali artyści i politycy z całego świata. Wśród nich był m.in. przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Lech Wałęsa zgłosił Sencowa do Pokojowej Nagrody Nobla. Sam reżyser podczas protestu głodowego nie domagał się wolności dla siebie, ale dla innych ukraińskich więźniów politycznych przetrzymywanych w Rosji. Sencow ostatecznie uwolniony został po pięciu latach – 7 września 2019 roku, w ramach wymiany więźniów.

Głodówka reżysera

Sencow przez ponad cztery miesiące prowadził protest głodowy, mający zwrócić uwagę na łamanie praw człowieka przez rosyjskie władze. Prawnik reżysera w pewnym momencie wskazywał, że jeśli Ołeh nie zacznie szybko przyjmować płynów lub posiłków, pojawi się zagrożenie dla jego życia. Dmitrij Dinze przekazywał, że filmowiec był bardzo osłabiony i tracił zęby. Lekarze mieli go również ostrzegać przed możliwymi problemami z nerkami oraz poważnym uszkodzeniem organów wewnętrznych. Rosjanie wielokrotnie przewozili go do szpitala i karmili siłą. Po zakończeniu głodówki, zanim mógł znów normalnie się odżywiać, Sencow przeszedł stosowną rehabilitację i proces przyzwyczajania organizmu do pożywienia. Podczas głodówki miał stracić około 12 kilogramów.

Wałęsa zgłosił Sencowa do Nagrody Nobla

Lech Wałęsa w sierpniu 2018 roku zaapelował we wpisie na Facebooku o uwolnienie Ołeha Sencowa. Jednocześnie przedstawił go jako kandydata do Pokojowej Nagrody Nobla. „Ołeh Sencow w moim najgłębszym przekonaniu swoim działaniem uosabia wszystkie ideały, które przyświecały również mnie, kiedy prowadziłem swoją pokojową walkę o przyszłość świata” – podkreślał Wałęsa. „Wiara w demokrację, pokojowe metody działania, brak nienawiści, działanie na rzecz braterstwa między narodami i ostateczne poświęcenie własnej osoby dla dobra innych, niesprawiedliwie pokrzywdzonych ludzi” – kontynuował były prezydent, oceniając wymienione cechy jako „godne najwyższego uznania wolnego świata”.

