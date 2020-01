Zestrzelenie ukraińskiego samolotu. Zełenski mówi o „pociągnięciu winnych do odpowiedzialności”

„Dzisiejszy poranek przynosi prawdę. Ukraina nalega na pełne przyznanie się do winy. Oczekujemy, że Iran pociągnie winnych do odpowiedzialności, zwróci ciała, zapłaci odszkodowanie i wyda oficjalne przeprosiny. Dochodzenie musi być pełne, otwarte i kontynuowane bez opóźnień i przeszkód – napisał prezydent Ukrainy na Twitterze.

Katastrofa samolotu

Do katastrofy samolotu należącego do ukraińskich linii lotniczych Ukrainian International Arlines doszło zaledwie kilka minut po starcie. Z danych portalu Flightradar24 wynika, że zniknął z radarów po 4 minutach od startu. Rzecznik agencji lotnictwa cywilnego Reza Dżafarzadeh przekazał, że maszyna spadła na ziemię pomiędzy miejscowościami Szahriar i Parand. Do katastrofy samolotu doszło 8 stycznia.

Ukraińskie linie lotnicze poinformowały, że na pokładzie Boeinga było 176 osób – 167 pasażerów oraz 9 członków załogi. Nikogo nie udało się uratować. Wśród ofiar jest 82 obywateli Iranu, 63 obywateli Kanady, 11 obywateli Ukrainy (2 pasażerów oraz załoga), 10 obywateli Szwecji, 4 obywateli Afganistanu, 3 obywateli Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.

