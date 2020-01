Prezydent Duda spotka się z marszałkiem Grodzkim. Tematem – sądy

„W środę (15 stycznia) o godzinie 16 ma się odbyć w Pałacu Prezydenckim spotkanie marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego z prezydentem Andrzejem Dudą – poinformował we wtorek (14 stycznia) marszałek Grodzki. Spotkanie ma być poświęcone noweli ustaw o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym” – donosi PAP na Twitterze.

Termin spotkania jest związany z trybem pracy nad ustawami sądowymi, w tym tzw. ustawą dyscyplinującą. W środę 15 stycznia trafią one do Senatu. We wtorek 14 stycznia zmianami w sądownictwie zajmuje się Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności. Biorący udział w jego działaniach marszałek Grodzki zapowiadał wcześniej, że jest gotów spotkać się z prezydentem w tej sprawie. Apelował do Andrzeja Dudy na Twitterze.

O spotkanie z prezydentem ws. nowelizacji ustaw sądowych marszałek Senatu zaapelował w sobotę na Twitterze. „Szanowny Panie Prezydencie! Ustawy sądowe są w Senacie, ale na koniec trafią do Pana. Chętnie bym przyszedł do Pałacu aby w gronie ekspertów obu stron podyskutować o kontrowersyjnych zapisach po to żeby wypracować jak najlepsze rozwiązanie dla obywateli. Jestem do dyspozycji” – pisał marszałek Senatu.

