Trump ogłasza plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu. Powstanie nowe państwo?

We wtorek 28 stycznia Donald Trump ogłosił zapowiadany od kilku miesięcy plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu. W swoim planie prezydent USA wzywa do utworzenia Palestyny ​​ze stolicą we wschodniej części Jerozolimy. Jednocześnie Jerozolima ma pozostać „niepodzielną” stolicą Izraela. Plan pokojowy Trumpa zakłada także zamrożenie na cztery lata żydowskiego osadnictwa na palestyńskich terenach administrowanych przez Izrael. Z kolei Stany Zjednoczone mają uznać izraelskie osiedla na Zachodnim Brzegu.

– Poprzednie administracje, jeszcze od czasów Lyndona-Johnsona, próbowały rozwiązać ten problem, ale poległy. Ale ja zostałem prezydentem nie po to, aby się poddawać – stwierdził Donald Trump na wspólnej konferencji prasowej z premierem Izraela, Benjaminem Netanjahu. – To był bardzo długi proces. W niedzielę przekazałem premierowi Izraela projekt planu – ta wizja jest zupełnie inna od poprzednich. Nasz plan ma 80 stron i jest bardzo szczegółowy – dodał.

Trump na Twitterze przedstawił też mapę podziału terytorium na dwa państwa.

Jak stwierdził amerykański prezydent, plan ma podwoić terytorium pod kontrolą Palestyńczyków. W planie przewidziano plan ożywienia gospodarczego o wartości 50 miliardów dolarów dla Palestyńczyków, Jordanii i Egiptu.

Trump wezwał do przestrzegania planu przez Palestynę. – Prezydencie Abass, zapewniam Pana. Jeśli będzie wypełniać plan, to Stany Zjednoczone zawsze będą gotowe wam pomóc – mówił. Jednocześnie wzywał Palestyńczyków do spełnienia „standardów pokojowego współistnienia” i powstrzymania „podżegania do terroru i opłacania terroryzmu”.

Występujący po Trumpie premier Izraela stwierdził, że to historyczny dzień. „To świetny plan dla Izraela, to świetny plan pokoju. Szczerze mówiąc, panie prezydencie, biorąc pod uwagę wszystko, co już zrobiłeś dla Izraela, nie jestem zaskoczony. Byłeś największym przyjacielem, jaki Izrael miał kiedykolwiek w Białym Domu” – podkreślał Netanjahu.

Palestyńczycy już zapowiedzieli odrzucenie zaproponowanego przez Trumpa planu. Wszelkie inicjatywy Waszyngtonu są blokowane od grudnia 2017 roku, kiedy to amerykański prezydent ogłosił uznanie przez USA Jerozolimy za stolicę Izraela.

Czytaj także:

Prezydent Izraela zaprasza Andrzeja Dudę do Jerozolimy. „Chcemy dziś podać rękę narodowi polskiemu”