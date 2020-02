Aktorka do posłanki KO: Nie możecie odpuścić, walczcie. Przecież zamordowano nam prezydenta

Krótką rozmowę pomiędzy Emilią Krakowską i byłą przewodnicząca Nowoczesnej, posłanką Katarzyną Lubnauer zrelacjonował reporter Wirtualnej Polski Michał Wróblewski. – Kochana, nie możecie odpuścić. Musicie z nimi walczyć. Walczcie! Musicie coś z tym zrobić, z tą władzą. Oni muszą odejść – mówiła artystka do posłanki Nowoczesnej. – Przecież zamordowano nam prezydenta. W Polsce nie może tak dłużej być! – dodała nawiązując do śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Rada Krajowa PO

Wypowiedź Emilii Krakowskiej do posłanki Nowoczesnej padła dzień po Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej, sojuszników Nowoczesnej z Koalicji Obywatelskiej. Hasło konwencji to „Nowa Platforma, nowa energia”.

– Skupmy się na przyszłości. Opowiedzmy sobie, jaka powinna być Polska. Polska naszych nadziei, marzeń, Polska w której bez nienawiści będziemy mogli spierać się z naszymi oponentami, na argumenty, czasami na emocje, ale Polska w której nikt nie będzie czuł się wykluczony. Porozmawiajmy o tym, co ważne, o wartościach. Gdy 19 lat temu powstała Platforma, to opierała się na wielkiej idei. Idei wspólnoty, energii, przede wszystkim idei która połączyła konserwatystów, liberałów, przedsiębiorców, samorządowców, nas wszystkich. Idei człowieka, to człowiek powinien zawsze być najważniejszy. Nie państwo. – mówił przewodniczący Borys Budka.

– Cieszę się, że jest z nami Bartek Arłukowicz, który będzie szefować tej kampanii wyborczej, będzie szefem kampanii– ogłosił Borys Budka, chwaląc eurodeputowanego za zaangażowanie i ciężką pracę. Podkreślił, że za część programową będzie odpowiadać Izabela Leszczyna. W skład zespołu wejdą również m.in. Aleksandra Gajewska i Elżbieta Łukacijewska. Szef Nowoczesnej Adam Szłapka zajmie się kontaktami z mediami. W skład sztabu wejdą też Jacek Protas, Tomasz Siemoniak, Rafał Trzaskowski i Monika Wielichowska. Dyrektorem zarządzającym zespołu będzie Michał Gramatyka.

– Mój zespół to świetni ludzie, którzy doprowadzą mnie do zwycięstwa. Ale moja drużyna to wszyscy Polacy, którzy chcą się zaangażować – mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska. – Patrząc w oczy Polakom, chcę wlać w nich optymizm: przejedziemy Polskę wzdłuż i wszerz, będziemy na wsiach i w miastach. Musimy zmienić Polskę, to jest ten moment! – zapowiedział Bartosz Arłukowicz.

Czytaj także:

Zmiany w PO. Wybrano członków zarządu krajowego, nowa rola dla Schetyny