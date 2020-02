Rozsypane gwoździe przed domem. Prezydent Jaśkowiak: Jeżeli ktoś chce wyładować negatywne emocje...

„Przed bramą domu, w którym mieszkałem przed laty ktoś rozsypał gwoździe. Informuję, że nie mieszkam tam ani ja, ani Joanna Jaśkowiak” – napisał prezydent Poznania w mediach społecznościowych. „Obecnie mieszka tam mój syn z synową i wnuczką. Jeżeli ktoś chce wyładować swoje negatywne emocje, to lepiej bezpośrednio w stosunku do mnie” – czytamy w dalszej części wpisu. Do opublikowanego postu prezydent Poznania dołączył zdjęcie, na którym widać pomiędzy liśćmi i igłami drzew, rozsypane gwoździe.

„To jest po prostu draństwo”, A może się komuś po prostu przypadkiem rozsypało, jak oko przecierał”, „Ile zła jest w ludziach, to smutne” – komentowali internauci. „Chamskie, oddajcie do najbliższego kościoła katolickiego to znajdą sprawcę i może go pouczą aby nie czynił zła... może?” – dodawał kolejny. Wśród komentujących pojawiły się też głosy, które bagatelizowały zaistniałą sytuację. „O rany!!! Jaki dramat?? Może tak wyjść, pozamiatać przed posesją a nie tworzyć psychozę urojoną” – czytamy.

