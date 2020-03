Walka z koronawirusem. Zimoch do polityków: Przekażmy dietę poselską

W związku z epidemią koronawirusa zostały zamknięte szkoły, uczelnie wyższe, a także instytucje kultury. Rząd podjął decyzję o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, a politycy apelują do Polaków, by unikać przebywania w dużych skupiskach w celu ograniczenia transmisji wirusa. Z nietypową inicjatywą wyszedł Tomasz Zimoch, który zaapelował do senatorów i posłów o działanie ponad podziałami.