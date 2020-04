Premier wysłał pismo do zarządu Poczty Polskiej? Chodzi o wybory korespondencyjne

„Polecam Poczcie Polskiej realizacje działań polegających na przygotowaniu do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym" – czytamy w piśmie premiera Mateusza Morawieckiego skierowanym do zarządu Poczty Polskiej, do którego dotarli dziennikarze RMF FM. Ponieważ nie ma jeszcze uchwalonej ustawy o powszechnych wyborach korespondencyjnych, poczta nie mogła dotychczas finansować przygotowań do przeprowadzenia głosowania, a gdyby prezes Poczty Polskiej zdecydował się na ten krok odpowiadałby za niegospodarność – podaje portal wspomnianej rozgłośni.

„Nie przeszkadzaj pan!"

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin w czwartkowej „Porannej Rozmowie w RMF FM” odpowiadał na pytania dotyczące zbliżających się wyborów prezydenckich. Zdaniem Jacka Sasina, na którym w dużej mierze spoczywać będzie zadanie zorganizowania tegorocznych wyborów prezydenckich, termin o tydzień późniejszy (17 maja) od obecnego byłby „lepszym rozwiązaniem”. Jak jednak zaznaczył, taka możliwość pojawi się dopiero po przyjęciu stosownej ustawy. Ta znajduje się obecnie w Senacie, gdzie opozycja już zapowiedziała, iż wykorzysta do maksimum przysługujący izbie wyższej czas na wprowadzanie poprawek. – Apeluję do marszałka Grodzkiego: Nie przeszkadzaj pan! – mówił w radiu polityk PiS. Zapewniał przy tym, że nadzorowana przez niego Poczta Polska poradzi sobie z przeprowadzeniem wyborów korespondencyjnych.

