Ostre starcie w programie Moniki Olejnik. „Ja nie potrzebuję pańskiej sympatii”

Sporą popularnością na Twitterze cieszy się fragment programu „Kropka nad i”, w którym Jacek Ozdoba mówi o „nagonce na policję” po niedawnych interwencjach na proteście przedsiębiorców w Warszawie. Prowadząca rozmowę Monika Olejnik zdecydowanie zaprotestowała przeciwko takiemu przedstawianiu sprawy. – To nie jest nagonka na policję, tylko mówimy o zachowaniu policji. Jeżeli dla pana nie jest bulwersujące, że człowieka niewidomego zabiera się do wozu policyjnego i wywozi do Grodziska Mazowieckiego, to ja panu gratuluję, że pan w ten sposób na to patrzy – mówiła wzburzona Olejnik.

– Być może były takie czynności, które tego wymagały, ja nie wiem – bronił swojego stanowiska Ozdoba. – Tak? Takie czynności, żeby niewidomemu odbierać laskę i wsadzać, tak? – ripostowała Olejnik. – Pani redaktor, niech pani nie dobiera jakichś dodatkowych słów, które mają pokazać, że coś się nie... – próbował odpowiedzieć Ozdoba. – Proszę pana, niech mnie pan nie poucza, dobrze? Może pan pouczać swoich kolegów – mówiła na to prowadząca. – Z całą sympatią – wtrącił Ozdoba. – Ja pana sympatii nie potrzebuję – zakończyła tę wymianę gospodarz programu.

Czytaj także:

Tanajno zapowiada kolejny protest, policja ostrzega: Wszelkie zgromadzenia będą nielegalneCzytaj także:

Policja: Jeden z zatrzymanych podczas protestu przedsiębiorców ma objawy koronawirusaCzytaj także:

37 zatrzymanych i 150 wniosków do inspekcji sanitarnej. Policja podsumowała protest przedsiębiorców pod KPRM