Czaputowicz: Uważam, że to dobry moment na zmianę na czele naszej dyplomacji

– Kilka miesięcy temu umówiliśmy się z premierem Mateuszem Morawieckim na kontynuowanie mojej misji do wyborów prezydenckich. Cieszę się z ich wyniku, to jest przecież też w jakimś stopniu znak, że prowadzona przez nas polityka zagraniczna została dobrze oceniona – powiedział Jacek Czaputowicz w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej". Minister spraw zagranicznych zaprzeczył jednocześnie, że są naciski, aby opuścił zajmowane obecnie stanowisko. – Ale uważam, że to jest dobry moment na zmianę na czele naszej dyplomacji – zaznaczył polityk.

Jacek Czaputowicz stwierdził także, że „nie sądzi”, że ewentualna zmiana personalna na stanowisku szefa resortu spraw zagranicznych miałaby spowodować zmianę linii prowadzonej polityki zagranicznej. – Jest akceptacja dla dotychczasowej linii, a po zwycięstwie Andrzeja Dudy otwiera się kilkuletni okres stabilności politycznej, który będzie sprzyjał dalszemu umocnieniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej – powiedział Czaputowicz.

Rekonstrukcja rządu?

Od pewnego czasu coraz częściej mówi się o planowanej rekonstrukcji rządu, w trakcie której kilku ministrów ma pożegnać się ze swoimi stanowiskami. Kaczyński wskazał, że takie zmiany mogą nadejść już po wakacjach, ale zastrzegł przy tym, że Mateusz Morawiecki pozostanie premierem. – Rząd ma być inaczej skonstruowany. W taki sposób, który zlikwiduje podejmowanie decyzji w kilku ministerstwach. Pewne ciągi decyzyjne są rozproszone. Wszyscy sądziliśmy na początku lat 90., że nie nastąpi rozbudowa administracji, a stało się coś kompletnie przeciwnego. Warto zacząć marsz w drugą stronę – tłumaczył.

