PSL dołączy do Zjednoczonej Prawicy? „Zawsze mamy otwarte drzwi”

Radosław Fogiel zapowiedział, że decyzje, które zapadną w ramach rekonstrukcji rządu, zostaną przedstawione „prawdopodobnie po wakacjach”. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że w tym procesie nie chodzi o „karuzelę nazwisk”. – Skupiamy się na zmianach strukturalnych, systemowych – tak aby ścieżki podejmowania decyzji były prostsze – stwierdził polityk. Radosław Fogiel podkreślił, że „kwestie personalne” to sprawa wtórna.

PSL dołączy do Zjednoczonej Prawicy?

Na antenie Polskiego Radia został również poruszony wątek związany z ewentualnym powiększaniem koalicji w ramach Zjednoczonej Prawicy. – To jest rząd Zjednoczonej Prawicy – wiemy to nie od dziś. Współpracujemy ze sobą już pięć lat. Jestem głęboko przekonany, że ta współpraca będzie trwała. Znajdziemy takie rozwiązania, które sprawią, że wszyscy będą zadowoleni, a równocześnie cele, które sobie stawiamy zostaną osiągnięte – powiedział Radosław Fogiel.

Wicerzecznik PiS, odnosząc się do spekulacji dotyczących ewentualnego dołączenia PSL do Zjednoczonej Prawicy, zaznaczył, że obóz rządzący ma „stabilną większość w parlamencie”. – Jeżeli ktoś chciałby pracować razem z nami, żeby Polska się rozwijała, jeżeli ktoś zgadza się z naszymi planami, postulatami, my zawsze mamy otwarte drzwi – stwierdził polityk w Polskim Radiu.

Co z Jarosławem Gowinem?

Radosław Fogiel został również zapytany, czy Jarosław Gowin może powrócić do rządu. – To są kwestie tak naprawdę wewnętrzne Porozumienia, jednego z naszych partnerów koalicyjnych, kogo zdecydują się wskazać na funkcję wicepremiera – stwierdził i przypomniał, że Jarosław Gowin sam zrezygnował z tej funkcji.