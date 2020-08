Lichocka ukarana najwyższą karą przez Komisję Etyki. „Sejm to nie stragan”

W lutym 2020 głosowanie nad przyznaniem rekompensaty Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu w wysokości 2 miliardów złotych wywołało wśród posłów wiele emocji. Szeroko komentowany był tzw. „gest Lichockiej”. Posłowie opozycji przekonywali, że posłanka PiS pokazała środkowy palec i publikowali zdjęcia, na których było widać nieparlamentarny gest. Joanna Lichocka tłumaczyła zaś, że jedynie „przesuwała dwukrotnie palcem pod okiem”. Zadeklarowała także, że jest gotowa złożyć wyjaśnienia na forum sejmowej Komisji Etyki, a także przeprosiła tych, którzy poczuli się urażeni.

Lichocka ukarana najwyższą karą

Joanna Scheuring-Wielgus złożyła wniosek w sprawie tzw. „gestu Lichockiej” do Komisji Etyki. W czasie posiedzenia, które odbyło się w piątek 7 sierpnia, członkowie komisji zdecydowali się ukarać posłankę naganą. To najwyższa kara – pozostałe to zwrócenie uwagi i upomnienie – przypomina tvn24.pl.

W skład Komisji Etyki wchodzi: przewodnicząca Monika Falej z Lewicy, zastępca przewodniczącego Jan Łopata (PSL-Kukiz15), Izabela Mrzygłocka (KO) i Jacek Świat (PiS). Poseł Świat jako jedyny głosował przeciwko ukaraniu Joanny Lichockiej. Nieobecna była przedstawicielka KO. – Pani poseł ma dwa tygodnie na to, żeby się od naszej uchwały odwołać do prezydium Sejmu – poinformowała po posiedzeniu przewodnicząca Falej. Posiedzenie było zamknięte dla mediów.

Monika Falej: Sejm to nie stragan

„Dobrze się stało, poseł Joanna Lichocka z naganą. Brak kary byłby ostatecznym dowodem na zdziczenie obyczajów w Sejmie. Teraz Pani Marszałek powinna nałożyć na Poseł Lichocką również karę finansową. Tak jak do tej pory posłowie opozycji otrzymywali” – napisała Monika Falej na Facebooku. W dalszej części wpisu przewodnicząca Komisji Etyki wyraziła nadzieję, że podjęta decyzja będzie przestrogą dla wszystkich posłów. „Sejm to nie stragan. A nawet na straganie nie można nikomu pokazywać środkowego palca! Komisja Etyki Poselskiej nadała bieg m. in. sprawom dotyczących posłów PiS: Jarosława Kaczyńskiego, Przemysława Czarnka i Jacka Żalka” – poinformowała dalej.

