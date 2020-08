Pierwsza zagraniczna wizyta nowego szefa MSZ. Białoruś głównym tematem rozmów

W środę 26 sierpnia Zbigniew Rau został powołany przez prezydenta na ministra spraw zagranicznych. Już w czwartek nowy szef MSZ udał się do Berlina na swoją pierwszą zagraniczną wizytę.

W dniach 27-28 sierpnia w stolicy Niemiec odbywa się nieformalne spotkanie szefów MSZ krajów Unii Europejskiej w formacie Gymnich. Głównym tematem rozmów ma być sytuacja na Białorusi i możliwe reakcje Unii Europejskiej, w tym ewentualne sankcje.

Innymi tematami poruszanymi na nieformalnym, dwudniowym spotkaniu mają być stosunki UE-Turcja, stosunki UE-Rosja, sytuacja we wschodniej części Morza Śródziemnego i całym regionie oraz światowe oddziaływanie pandemii koronawirusa.

Spotkanie w formacie Gymnich

Spotkanie w formacie Gymnich to nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej. Spotkanie organizuje się co pół roku, a jego gospodarzem jest kraj aktualnie sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Na spotkaniu ministrom nie towarzyszą asystenci, co ułatwia nieformalną i szczerą wymianę poglądów.

Jednocześnie ze względu na nieformalność rozmów, w trakcie spotkania nie są podejmowane żadne formalne decyzje, nie są przyjmowane oficjalne akty prawne, czy konkluzje.

Spotkanie Gymnich tradycyjnie odbywa się równolegle z nieformalnym spotkaniem ministrów obrony.

