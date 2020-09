Poseł PiS grozi ludziom Ziobry utratą posad w spółkach: Mam nadzieję, że Sasin przygotował rozwiązania

Dalej nie wiadomo, co z koalicją Zjednoczonej Prawicy. Poniedziałkowe spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości nie przyniosło rozstrzygnięć, a rzeczniczka partii Anita Czerwińska zatweetowała jedynie po rozmowach: „Podjęto decyzje o zdecydowanych rozstrzygnięciach. O szczegółach poinformujemy w stosownym czasie”.

W tym samym czasie pojawia się coraz więcej doniesień, że PiS postawiło zaporowe warunki Solidarnej Polsce i prze ku dymisji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry (jednocześnie lidera Solidarnej Polski) oraz nie wyklucza scenariusza, w którym powołany zostaje rząd mniejszościowy bez jednego z koalicjantów.

Rozłam w Zjednoczonej Prawicy.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Girzyński na antenie RMF FM komentował te wydarzenia, wpisując się trochę w narrację swojej partii z ostatnich dni. Jego partyjni koledzy mówili o „byłych koalicjantach” czy chwilowym „końcu koalicji” albo „pakowaniu biurek”. Girzyński stwierdził natomiast, że w Zjednoczonej Prawicy: – Na razie trwa separacja. Separacja ma to do siebie, że po niej można spokojnie wrócić do stanu sprzed, jak i również pokojowo się rozejść.

Girzyński został zapytany, czy ludzie związani z Solidarną Polską muszą liczyć się z tym, że stracą miejsca w spółkach Skarbu Państwa, jeśli rzeczywiście koalicja zostanie zerwana.

– Mam nadzieję, że tego typu działania są już przez pana premiera Jacka Sasina przygotowane – odparł Girzyński.

Gdy prowadzący zaczął go dopytywać, czy powinni się tego spodziewać, poseł odpowiedział: – Tak, pan poseł Marek Suski bardzo barwnie niedawno powiedział o tym, że powinni pakować swoje szuflady. Może powiedział to wychodząc lekko przed szereg, ale oddał istotę problemu.

Słowa Suskiego odnosiły się – co podniósł prowadzący rozmowę w RMF FM Marcin Zaborski – do funkcjach w rządzie, a nie spółek Skarbu Państwa. W tym wypadku Zbigniew Girzyński również miał jasne i klarowne zdanie: – Ja bym nawet zaczął od tej drugiej kategorii (czyli spółek Skarbu Państwa – red.).