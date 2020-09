Spięcie Andrzeja Dudy i Marka Borowskiego. „Nisko Pan lata”

Wszystko zaczęło się od grafiki, którą na Twittera wrzucił Marek Borowski. To fake news, z którego wynika, że Kancelaria Prezydenta miała zatrudnić krewnego Andrzeja Dudy w roli degustatora win. Demagog.org.pl informuje, że to dawno zdementowana informacja, w której wykorzystano wizerunek działacza partii KORWiN. Nie przeszkodziło to jednak senatorowi, by domagać się od prezydenta, by „niezwłocznie zdementował informację” .

Jeszcze ktoś pomyśli, że to prawda – napisał senator na Twitterze.

Wezwany do tablicy, Andrzej Duda odpowiedział. „Panie senatorze, nie wiem skąd wziął Pan to kłamstwo, ale do tej pory myślałem, że mimo różnic w poglądach jest Pan człowiekiem z klasą, który porusza się w granicach przyzwoitości. Widzę, że nie. Przykro mi” – napisał prezydent.

Borowski o córce prezydenta. Duda: Nisko Pan lata

Niezrażony Borowski wyjaśnił, że informacja „pojawiła się w necie” i wyraził radość z dementi. Stwierdził przy tym, że mimo różnicy poglądów „nie bardzo chciał w to wierzyć” . Na tym jednak nie poprzestał i wypomniał prezydentowi zatrudnienie jego córki, Kingi, w roli doradcy społecznego. Wyjaśnił, że po tym „ludziom chodzą po głowie najrozmaitsze podejrzenia” .