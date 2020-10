Siemoniak: Pamiętamy propagandę sukcesu, że koronawirus pokonany. Władza musi inaczej do tego podchodzić

Mamy smutny rekord. To jest dobry moment, by apelować o dystans, o maski, ale przede wszystkim apelować do rządu i władz, żeby przestały mówić takie rzeczy, jak słyszę od rzecznika MZ, że musimy się z tym pogodzić – podkreślał wiceprzewodniczący PO.

– Pamiętamy dobrze te ostatnie miesiące i tą propagandę sukcesu, że z pandemią radzimy sobie najlepiej na świecie, że koronawirus jest już w odwrocie i jest już pokonany. Słynne słowa premiera Morawieckiego służyły temu, by apelować do zwolenników prezydenta Dudy o pójście do wyborów – przypominał Tomasz Siemoniak. – Mam nadzieję, że ostatnie rekordy to zimny prysznic dla władzy, że musi zupełnie inaczej podchodzić do tej sytuacji – dodawał.

Siemoniak: Ostatnie tygodnie rząd zajmował się tylko sobą

Przedstawiciel opozycji przypomniał, że w ostatnich tygodniach rządzący zajmowali się zmianami personalnymi w Radzie Ministrów i kłótniami w ramach koalicji Zjednoczonej Prawicy. Tymczasem w jego ocenie służba zdrowia wymaga po prostu natychmiastowego dofinansowania. Winą za nieprzestrzeganie obowiązku zasłaniania ust i nosa obarczył rząd, którego przedstawiciele jeszcze przed wyborami prezydenckimi mówili o pokonaniu koronawirusa i osłabili czujność obywateli.