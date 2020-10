Strajk Kobiet. Pawłowicz publikuje zdjęcie hitlerowskich zbrodniarek. Kukiz: To już jest poważny lot

Wpis Krystyny Pawłowicz na Twitterze, do którego zostało dołączone zdjęcie nadzorczyń SS z obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen został opatrzony komentarzem „T o diabelskie »kobiety« od czerwonych SS błyskawic... Mordowały w szale opętania... ” „ Na dokumentalnym zdjęciu powyżej jest kobieca SS obsługa KL BERGEN-BELSEN. Sama historyczna prawda, pod symbolem SS błyskawic mordowały inne kobiety. Diablice w ludzkiej skórze ” – napisała sędzia Trybunału Konstytucyjnego w kolejnym wpisie.

Komentarze Krystyny Pawłowicz i moment, w którym zostało opublikowane zdjęcie, gdy od kilku dni trwają strajki kobiet wyraźnie sugerują, że w ten sposób sędzia Trybunału Konstytucyjnego nawiązała do protestujących kobiet. To też sugeruje kolejny wpis, kiedy po wielu odpowiedziach Pawłowicz napisała „ Uderz w stół… ”. Wcześniej także Ryszard Terlecki porównywał symbole Strajku Kobiet do run SS.

Komentarze po wpisie Krystyny Pawłowicz ze zdjęciem zbrodniarek z SS

Do wpisu Pawłowicz odniósł się Paweł Kukiz. „To już jest poważny lot” – napisał polityk na Facebooku.

Słowa i zdjęcie udostępnione przez Pawłowicz wywołały wiele komentarzy na Twitterze. Wielu komentujących odnosiło się krytycznie do wpisów sędzi Trybunału Konstytucyjnego. W odpowiedzi kilka osób zostało przez nią zablokowanych.

Runy SS a czerwona błyskawica strajku kobiet

Warto w tym miejscu przypomnieć, że symbol SS stanowiły dwie runy sig zapożyczone z alfabetu używanego w epoce wikingów. Runy te miały symbolizować zwycięstwo. Runy często są kojarzone z błyskawicami, warto jednak podkreślić, że typowe przedstawienie błyskawic ma ostry koniec. Runy natomiast z obu stron są zakończone ściętymi końcówkami.

Stosowany przez strajk kobiet symbol czerwonej błyskawicy został zaprojektowany przez Olę Jasionowską, graficzkę współpracującą z organizacją Strajk Kobiet. Od początku pandemii błyskawica często pojawia się na maseczce noszonej przez kobietę.

Błyskawica zwykle jest odbierana jako symbol czegoś nagłego, gwałtownego i niebezpiecznego. Graficzka tłumaczyła jego znaczenie w rozmowie z „Newsweekiem”. – Mówi: uważaj, ostrzegamy. Nie zgadzamy się na odbieranie kobietom ich podstawowych praw – tłumaczyła Jasionowska.

