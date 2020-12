Bronisław Komorowski: Namawiałem PO na powrót do korzeni

– Największym wygranym w tym roku jest Szymon Hołownia – powiedział na antenie Radia Zet były prezydent Bronisław Komorowski. Jego zdaniem, zyskuje on na sytuacji, jaka trwa na scenie politycznej. – Opozycji brakuje umiarkowanego konserwatyzmu – ocenił.

– Namawiałem PO na powrót do korzeni. Źródłem sukcesów PO były dwa skrzydła – lewicująco-liberalne i konserwatywne. Dziś to drugie niemal zanikło. Nastąpiło przesunięcie na lewo – dodał.

Bronisław Komorowski: Nie jest łatwo zmienić wizerunek

Bronisław Komorowski dopytywany o zarzuty, że Platforma nie ma programu powiedział, że żadne środowisko nie prezentuje programu już teraz. – Z tego co wiem, w PO trwają nad tym prace. Wizerunku partii nie jest łatwo zmienić – dodał.

– O mandat i ponowne zaufanie trzeba walczyć. Potrzeba sygnałów, że opozycja umie coś zrobić razem. Jedna lista jest dla mnie mało prawdopodobna. Jednak jakieś wspólne minimum polityczne, programowe, z paroma liderami, to jest możliwe. Opozycja na Węgrzech jest inspirująca. Tam się zjednoczono przeciwko władzy i póki co, to funkcjonuje – podsumował.

