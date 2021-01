Posiedzenie Sejmu w cieniu problemów technicznych. Artur Dziambor chce wyjaśnień

W środę 20 stycznia o godz. 10:00 rozpoczęło się 25. posiedzenie Sejmu. W trwających ok. półtorej godziny obradach pojawiło się jednak całe pasmo problemów technicznych. Transmisja była wielokrotnie przerywana, aż w końcu marszałek Witek ogłosiła przerwę.

Wcześniej poseł Konfederacji Artur Dziambor zgłaszał, że nie wszystko działa tak, jak powinno i oczekiwał wyjaśnień w tej sprawie. Do prośby nie przychyliła się jednak marszałek Elżbieta Witek. Problemy napotkali dziś nie tylko ci, którzy śledzą obrady na stronie Sejmu, ale i użytkownicy korzystający z sejmowej transmisji na YouTube. Przerywane kilka razy obrady i powielający się problem z dodawaniem komentarzy do trwającej dyskusji były motywem przewodnim środowego posiedzenia.

25. posiedzenie Sejmu. Na początek rządowy projekt o służbie zagranicznej

Środowe posiedzenie otworzyła dyskusja nad rządowym projektem o służbie zagranicznej. Jak informowaliśmy, procedowany w błyskawicznym tempie projekt nie ma pełnego poparcia w rządowych szeregach. Swoje uwagi zgłosili już wicepremier, szef Porozumienia i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, a także minister ds. UE Konrad Szymański.

Także w Sejmie słychać głosy sprzeciwu. Zdaniem przemawiających dziś posłów opozycji, proponowana przez rząd ustawa to „kolejny etap niszczenia służby dyplomatycznej”. Jak z kolei wynika z uzasadnienia projektu, ma on na celu odpolitycznienie korpusu dyplomatycznego.

Główne zmiany proponowanych przepisów to powołanie nowego stanowiska – Szefa Służby Zagranicznej, a także skrócenie ścieżki do objęcia placówki dyplomatycznej. Do tej pory droga do placówki dyplomatycznej była wyjątkowo wyboista, ponieważ kandydat musiał m.in. odbyć roczną aplikację konsularno-dyplomatyczną zakończoną wymagającym egzaminem. Zgodnie z zapisami nowego projektu, wspomniana aplikacja nie będzie już konieczna.

