Emisja filmu o Smoleńsku wstrzymana. „Press”: Interweniował Macierewicz

Przypomnijmy, że Ewa Stankiewicz szumnie zapowiadała, że 20 stycznia na antenie TVP pojawi się jej dokument na temat katastrofy w Smoleńsku, w której zginęli m.in. para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy, a także czołowi przywódcy polskiego wojska i politycy różnych opcji partyjnych.

Nagle, w środę o godz. 21:00, zamiast wspomnianego dokumentu, TVP pokazała mecz piłkarski o Superpuchar Włoch. Oświadczenie w sprawie zmiany w ramówce wydało Centrum Informacji TVP. Poinformowano w nim, że „do Telewizji Polskiej wpłynęły zastrzeżenia natury formalno-prawnej, stwarzające poważne wątpliwości, co do ryzyka użycia w filmie materiałów prawnie chronionych”. TVP zapowiedziała przy tym, że nową datą premiery będzie 10 kwietnia 2021 roku, kiedy przypada 11. rocznica katastrofy smoleńskiej. W tym czasie producent filmu ma za zadanie wyjaśnić wątpliwości i uzyskać ewentualne zgody niezbędne do wykorzystania materiałów użytych w filmie.

Ewa Stankiewicz: Przegrała wolność słowa, zwyciężyły naciski polityczne i brak woli

„Przegrała wolność słowa – zwyciężyły naciski polityczne i brak woli. Otrzymałam lawinę wiadomości z wyrażeniem rozgoryczenia, oburzenia i dojmującego smutku z powodu działań TVP. Bardzo mi przykro, że zostaliście Państwo na to narażeni” – napisała autorka filmu na Twitterze.

Stankiewicz zamieściła też obszerne oświadczenie na temat zajścia. „Nie zobaczycie Państwo filmu »Stan zagrożenia«. Tak, jak od 5 lat nie widzicie raportu podkomisji, ani zarzutów prokuratury. Tutaj sojusze są zdumiewające” – pisze w zamieszczonym dokumencie.

„Press”: Emisję wstrzymał Antonii Macierewicz

Jak z kolei informuje serwis branżowy „Press”, za zablokowaniem emisji dokumentu ma stać były szef MON i szef podkomisji smoleńskiej Antonii Macierewicz.

Serwis podaje, że już w maju ubiegłego roku Macierewicz pisał do ówczesnego prezesa TVP Macieja Łopińskiego, że Ewa Stankiewicz nie miała zgody na wykorzystanie materiałów należących do podkomisji. To, jego zdaniem, stoi na drodze do wyemitowania materiału.

