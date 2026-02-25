PiS zorganizowało konferencję o obronności. Kontrowersyjny występ Macierewicza

Były minister obrony narodowej to postać wzbudzająca pewne kontrowersje nawet w samym PiS, o czym świadczyć może ograniczanie widoczności tego polityka przy okazji kolejnych kampanii wyborczych. Jak twierdzi Jacek Gądek, aktywność doświadczonego posła budzi jednak sprzeciwy także w okresach mocno oddalonych od wyborów.

Występ Macierewicza w Stalowej Woli podzielił posłów PiS?

Niektórym politykom PiS miało nie spodobać się wystąpienie Macierewicza na ostatniej konferencji ws. obronności. Nadzór nad wydarzeniem sprawował formalnie Piotr Gliński, jednak to Mariusz Błaszczak miał podejmować ostateczne decyzje.

„Macierewicz się wepchnął na tę konferencję” – czytamy w relacji „Newsweeka”. Dowiadujemy się też, że polityk bardzo chciał być w gronie polityków PiS, którzy mają coś do powiedzenia na temat obronności. – Macierewicz nie był tylko uczestnikiem konferencji, ale zamiast rozmawiać jak wszyscy w czasie panelu, wygłaszał swoje przemówienie. Harmonogram przez to się rozjechał – miał powiedzieć jeden z członków PiS. – Każdy trochę przeciągał, ale Macierewicz przesadził – dodawał.

Tygodnik zaznaczał też, że z wydarzenia „wycięto” europosła Michała Dworczyka. Z jednej strony z powodu jego nastawienia do programu SAFE, z drugiej przez lojalność wobec byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

PiS o obronności. Konferencja w Stalowej Woli

Na konferencji w Stalowej Woli obradowano pod hasłem „Czas na bezpieczną Polskę”. Przedstawiono kilka pomysłów, m.in. „Bezpieczny budżet obronny”, czyli 20 mld zł z podatku bankowego na obronność. Proponowano również odpis 1,5 proc. podatku na armię oraz namawiano do przystąpienia naszego kraju do programu Nuclear Sharing. Jeszcze jednym pomysłem była budowa naszego odpowiednika Pentagonu – Kwatery Głównej Rzeczypospolitej Polskiej.

Był minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak krytykował też program SAFE, czyli wielomiliardową pożyczkę na zbrojenia dla Polski. Twierdził, że pożyczka „niczym na łańcuchu trzymać będzie państwa, które odważą się prowadzić samodzielną politykę”. – Nie wolno pozwolić na to, żeby Polska do tego mechanizmu weszła – podkreślał.

