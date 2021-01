Premier zaprasza na spotkanie ws. programu szczepień. Opozycja zapowiada swoją obecność

– Chcieliśmy razem z Adamem Niedzielskim i z całym rządem zaapelować do wszystkich polityków w Polsce, żeby sprawę Narodowego Programu Szczepień wyjąć z bieżącej polityki. Jest to niezwykle ważny program z punktu widzenia całej Polski. Tu nie ma żadnych barw politycznych – mówił w poniedziałek na briefingu prasowym szef KPRM Michał Dworczyk.

W związku z tym rząd zaproponował, aby we wtorek 26 stycznia o godzinie 9 odbyło się w KPRM spotkanie przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych i sił politycznych, podczas którego zostaną omówione problemy wokół Narodowego Programu Szczepień.

– Jesteśmy otwarci na każdą rozmowę, przyjmiemy chętnie każdą dobrą, merytoryczną radę. Chciałbym zaprosić na jutro na godzinę 9.00 w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego, wszystkich osób z rządu, które są zaangażowane w Narodowym Program Szczepień do KPRM przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych i sił politycznych na dyskusję merytoryczną - powiedział szef KPRM.

KO, PSL i Lewica zapowiadają obecność na spotkaniu

Obecność na spotkaniu w KPRM przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej potwierdził szef klubu KO Cezary Tomczyk. – My oczywiście w takich konsultacjach weźmiemy udział i przedstawimy szereg propozycji, o których mówimy od kilkunastu dni – zapewniał w Sejmie. – Przede wszystkim chodzi o zmianę tego systemu. Jeszcze jest czas, żeby zawrócić. Jeszcze jest czas, żeby system działał sprawnie. Naszym zdaniem ten system powinien opierać się przede wszystkim o przychodnie, lekarzy rodzinnych, żeby seniorzy byli zapraszani na szczepienia, a nie żeby na szczepienia musieli się zgłaszać – dodał.

Udział przedstawicieli Lewicy w spotkaniu potwierdził przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. – Będziemy chcieli, żeby to spotkanie było transmitowane, żeby to spotkanie mogli obejrzeć wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, bo to jest spotkanie o przyszłości społeczeństwa, to jest spotkanie o tym, jak dobrze zorganizować ruch szczepionkowy i jak nie dopuścić do chaosu, w który rząd nas wpędził – stwierdził.

Swoją obecność na spotkaniu potwierdził również prezes PSL. „ Będziemy z Dariuszem Klimczakiem na spotkaniu z Mateuszem Morawieckim. Wygrana z wirusem to polska racja stanu. W blisko miesiąc od narzucenia narodowej kwarantanny, oczekuję odpowiedzi na pytania, kiedy otwieramy gospodarkę. Zakazy i nakazy nie działają. Zaraz ofiar lockdownu będzie więcej niż pandemii ” – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz na Twitterze.

Będą również przedstawiciele PiS

Na spotkaniu będą obecni również przedstawiciele klubu PiS. Potwierdził to szef klubu PiS Ryszard Terlecki – Z pewnością nasza delegacja, delegacja klubu PiS będzie uczestniczyć, czy ja – jeszcze nie wiem – mówił wicemarszałek w Sejmie.

