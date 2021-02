Spór o wizytę Pawłowicz w Solcu-Zdroju. Sikorski: Czekam na pozew, pisowska szczujnio

Przypomnijmy, że lokalny serwis „Echo dnia” poinformował, że w sobotę 6 lutego w godzinach popołudniowych w hotelu oferującym usługi lecznicze i SPA wybuchł pożar. Wśród osób ewakuowanych miała z kolei być sędzia TK Krystyna Pawłowicz.

Informacja ta rozbudziła opinię publiczną z uwagi na panujące obostrzenia pandemiczne. Z uwagi na koronawirusa, działalność hoteli jest bowiem znacząco ograniczona. Na Twitterze pojawiło się także wiele wpisów polityków. W tym m.in wpis polityka PO Radosława Sikorskiego, który kpił: Zawistnicy potępiają Pawłowicz za wypad z ochroną do spa podczas lockdownu, ale jej się to po prostu należało. Świadomość, że z chęci dogodzenia Kaczyńskiemu zmusiło się tysiące kobiet do donoszenia cierpiących, nieuleczalnie chorych płodów musi być stresująca.

„Kąpiel Kleopatry to bardzo ważna procedura lecznicza, szczególnie podczas lockdownu. Szkoda tylko, że nie dla wszystkich. Zresztą podziwiajmy samoograniczanie się naszej umiłowanej partii rządzącej. Kiedyś hetery władzy kąpały się w krwi dziewic, a teraz tylko w czerwonym winie. Jest postęp” – pisał dalej.

TVP 3 Bydgoszcz: Fake newsy o wyjeździe Pawłowicz

TVP 3 Bydgoszcz wzięła Krystynę Pawłowicz w obronę i przedstawiła kilka wpisów polityków opozycji z regionu, w których atakowali oni sędzię TK, stwierdzając, że to fake newsy.

Jak bowiem wynika z informacji przekazanych przez Pawłowicz, nie przebywała ona w SPA, tylko na wyjeździe leczniczym, do którego ma prawo. Zgodnie z rządowymi rozporządzeniami, w hotelach faktycznie mogą przebywać osoby, które są pacjentami lub opiekunami pacjentów „w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą”.

Pojawiło się także zamieszanie wokół samego zajścia. Pawłowicz przekonuje bowiem, że żadnego pożaru, a co za tym idzie, także ewakuacji nie było, a rozmach tej informacji jest opisywany nad wyrost. Samo zajście jednak miało miejsce. Co prawda, nie było to wydarzenie o dużej skali, gdyż płonęła jedynie skrzynka elektryczna w pomieszczeniu technicznym, ale do pracy rozdysponowano sześć zastępów straży pożarnej.

Jak podaje Komenda PSP w Busku-Zdroju, która obsługiwała pożar, w przypadku tego rodzaju zdarzeń nie tyle się pali, co pojawia się spore zadymienie. „W związku z zaistniałą sytuacją personel hotelu ewakuował osoby przebywające na zabiegach rehabilitacyjnych przed przybyciem straży” – czytamy w komunikacie.

Sikorski: Czekam na pozew, pisowska szczujnio

W materiale TVP 3 Bydgoszcz zacytowano również polityka PiS Dominika Tarczyńskiego. Europoseł był gościem „Strefy Starcia” w TVP Info, gdzie mówił, że „pani kłamstwa (do radnej PO Renaty Niewiteckiej – przyp. red.) stały się symbolem tego, w jaki sposób zarządzaliście w czasie rządów i jaką jesteście opozycją”. „Sianie takich kłamstw powinno się kończyć procesami” – dodał.

I tu Radosław Sikorski nie pozostał dłużny. „Czekam na pozew, pisowska szczujnio” – skomentował na Twitterze.

