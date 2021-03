Horała o Polakach nienoszących maseczek: Polska dusza i umiłowanie wolności czasem graniczące z anarchizmem

Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego był gościem Polsat News. Członek PiS, jako prawnik pytany był m.in. o możliwość wprowadzania dalszych obostrzeń, konieczność noszenia maseczek i umocowanie prawne tego typu nakazu. Część sądów wycofuje bowiem kary nałożone przez policję, odwołując się do tego, że rozporządzenie nie ma wystarczającej mocy prawnej.

– Nie wiemy, jak potoczy się pandemia. Nie można wykluczyć żadnego rozwiązania. Polska od wiosennego lockdownu miała dość łagodne rozwiązania dotyczące obostrzeń. Teraz niestety okazało się, że trzecia fala zmusiła do ostrzejszych decyzji – powiedział wiceminister Marcin Horała.

Obowiązek noszenia maseczek ma podstawę prawną

Powiedział także, że nie sądzi, że bunt części społeczeństwa przeciwko zakrywaniu nosa i ust wcale nie wynika z wątpliwości co do umocowania prawnego, a raczej z wpisanego w polską kulturę buntu.

– Ta polska dusza i umiłowanie wolności czasem graniczące z anarchizmem, w takiej sytuacji jak pandemia, to słaby pomysł. Jeśli wszyscy stosowaliby się do zaleceń i obostrzeń wydanych na podstawie rozporządzeń, to nie byłoby teraz takich obostrzeń – powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK, który z wykształcenia jest prawnikiem. Dodał także, że nie jest prawdą to, że nakaz noszenia maseczek nie ma podstawy prawnej.

– Podstawą prawną jest ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych – przypomniał Marcin Horała.

