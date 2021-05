„To obrażanie Polaków”. Marcin Horała o „odzwyczajeniu się od normalności”

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała był gościem porannej audycji Sygnały dnia w Jedynce Polskiego Radia. Rozmowę zdominował temat Polskiego Ładu, czyli programu zaproponowanego w sobotę 15 maja przez PiS. Wśród głównych założeń, przedstawionych szczątkowo, znalazło się m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, czy nowe pakiety socjalne skierowane do rodzin.

Prowadzący stwierdził, że opozycja krytykuje wspomniane propozycje, zarzucając im, że są one wymierzone w klasę średnią i przedsiębiorców, a także liczone na zysk w postaci wyborczego zwycięstwa. – To obrażanie Polaków. Opozycja myśli, że jak Polak będzie miał w kieszeni 50 czy 100 zł więcej, to zagłosuje za PiS. Jakby to było takie proste, to nawet i PO by rządziła dłużej, bo odkryłaby ten magiczny środek do władzy – ocenił Horała.

„Odzwyczailiśmy się w Polsce od normalności”

Dopytywany, kto ucierpi na zmianach, nie udzielił jasnej odpowiedzi. Zawyrokował jednak, że zarobki na granicy 15-17 tys. miesięcznie (nie uściślił, czy brutto czy netto), to nie są zarobki klasy średniej, a klasy wyższej.

Horała był również dopytywany o możliwy sojusz z Lewicą, która już raz zagłosowała wspólnie z PiS w sprawie Funduszu Odbudowy. – Odzwyczailiśmy się w Polsce od normalności – normalnym jest, że partia rządząca i opozycja głosują czasem tak samo, to normalność i racjonalność – skomentował.

