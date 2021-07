Tusk: Kopacz miała przygotowany projekt 500 plus. Była premier zabrała głos

Ewa Kopacz odniosła się do słów Donalda Tuska. Polityk powiedział, że „była premier miała przygotowany projekt podobny do 500 plus, ale nie zdążyła go wprowadzić przez kryzys finansowy”.

Donald Tusk powiedział na jednym ze spotkań w Szczecinie, że „Ewa Kopacz miała przygotowany projekt, dość podobny do 500 plus, z podobnymi skutkami". Polski polityk tłumaczył jednak, że była premier „w ostatnim roku zmagała się z porządkowaniem sytuacji po światowym kryzysie finansowym". Tusk wyjaśnił, że nasz kraj skutecznie sobie z nim poradził i można było rozpocząć „duże programy socjalne". Dodał, że PO także „by go w tym czasie wprowadziło". Ewa Kopacz odniosła się do słów Donalda Tuska dotyczących 500 plus Do sprawy w „Kropce nad i" odniosła się sama Kopacz. Zapewniła, że projekt nigdy nie nazywał się „500 plus". – Pewnie Donald Tusk chciał powiedzieć, że były podobne projekty dotyczące wsparcia, nie tylko dzieci, ale też całych rodzin – skomentowała była premier. Europoseł zabrała też głos ws. kłamstw, powtarzanych jej zdaniem przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Kopacz wspomniała o narracji polityków PiS, że „było ciężko im strasznie ciężko na początku, a mimo to dali 500 plus". Powodem miało być to, że PO rzekomo „zostawiło sytuację finansową Polski i finanse publiczne w zrujnowanej formie i z procedurą nadmiernego deficytu". Kopacz odpowiada PiS ws. finansów Polski w 2015 r. Kopacz podkreśliła, że „Komisja Europejska w maju 2015 roku zniosła z Polski procedurą nadmiernego deficytu". – Zostawiliśmy wam zdrowe finanse publiczne, dlatego mogliście rozdawać na prawo i lewo. Mogliście obiecywać ludziom to, czego my nie mogliśmy, pilnując poprawności finansów publicznych, myśląc nie tylko w perspektywie czterech lat rządów, ale też przyszłości naszych dzieci i wnuków – podsumowała Kopacz.

