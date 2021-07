Koniec Lex TVN? Marek Suski oznajmił, że widzi przyszłość ustawy „w czarnych kolorach”

Marek Suski przyznał, że na razie przyszłość tzw. Lex TVN „rysuje się ciemnych, a nawet w czarnych kolorach”. Poseł Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że rozwiązania przedstawione w nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji „nie znajdują uznania we własnym obozie politycznym”. – To jest smutne, że nawet nasi koalicjanci mówią, że nie poprą tego – powiedział Suski w Telewizji Republika.

Lex TVN. Marek Suski: Cała opozycja rzuca nam kłody pod nogi

Politykowi PiS „trudno zrozumieć takie zachowanie”. Jego zdaniem koalicjanci „zachowują się tak, jakby byli w opozycji”. Suski dodał, że decyzja Jarosława Gowina budzi w nim „zniesmaczenie”. Poseł zaznaczył, że ustawa nie ma szans przejść dalej w Sejmie. – Wszyscy inni chcą brylować w TVN-ie i być tam zapraszani. Cała opozycja rzuca nam kłody pod nogi – mówił Suski.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że nie widział poprawek Porozumienia, które ugrupowanie zapowiadało zgłosić do nowelizacji ustawy medialnej. Suski kontynuował, że trudno mu się do tego odnosić. – Komentatorzy mówią, że to są takie poprawki, które tej ustawie wybijają zęby – ocenił. Polityk ujawnił, że potencjalne poprawki Porozumienia nie były konsultowane.

Suski o koalicjantach. Polityk PiS liczy na to, że „przestaną atakować”

Suski wyraził nadzieję, że koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości „przestaną atakować i zaczną współpracować”. Poseł zapowiedział, że być może poruszy ten temat z innymi partiami i kołami w Sejmie, ale te już wcześniej sygnalizowały, że nie poprą ustawy medialnej. Suski zwrócił uwagę, że zapisy tej ustawy nie podważają możliwości funkcjonowania TVN-u.

