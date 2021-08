Azyl dla Krysciny Cimanouskiej. Premier pisze o „pomocy wszystkim prześladowanym przez reżimy”

Przypomnijmy, że Kryscina Cimanouska to białoruska biegaczka, która odmówiła powrotu do kraju i zamieściła nagranie, w którym przekonywała, że jej przymusowy powrót to kara za krytykę trenerów. Kobieta wyznała też, że obawia się o swoje życie.

Białorusinka schroniła się najpierw w hotelu i była pod ochroną japońskiej policji. Później przyszła pomoc z Polski, ponieważ Cimanouska trafiła do ambasady RP w Tokio i uzyskała tam 2 sierpnia wizę humanitarną. Według najnowszych doniesień 24-letnia biegaczka ma dotrzeć do Polski w środę 4 sierpnia. Jej mąż już opuścił Białoruś, ruszył do Kijowa.

Premier Mateusz Morawiecki: „Pomagamy i będziemy pomagać wszystkim prześladowanym”

„Igrzyska olimpijskie to nie tylko święto sportu. To także wydarzenie, którego przesłaniem jest poszanowanie ludzkiej godności oraz troska o uniwersalne wartości: wolność, braterstwo, solidarność. W duchu tych wartości udzieliliśmy wczoraj prześladowanej białoruskiej atletce schronienia w ambasadzie RP w Tokio, otaczając ją opieką państwa polskiego” – napisał w komentarzu do wydarzeń premier Mateusz Morawiecki.

facebook

„Dzięki błyskawicznej reakcji polskich służb dyplomatycznych pani Kristina otrzymała już wizę humanitarną. Miło mi poinformować, że niedługo będzie mogła przylecieć do Warszawy, gdzie udzielimy jej dalszego wsparcia. Pomagamy i będziemy pomagać wszystkim prześladowanym przez reżimy, tam, gdzie prawa człowieka są łamane, a demokracja zagrożona” – dodał.

Czytaj też:

Azyl dla Krysciny Cimanouskiej. „Ludzie zaczepiają mnie na ulicy. W Japonii Polska stała się symbolem walki o prawa człowieka”