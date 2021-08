„Bez zbędnej zwłoki”. Rzecznik prezydenta mówi, co ws. dymisji Gowina zrobi Andrzej Duda

We wtorek o godz. 18 rzecznik rządu Piotr Müller ogłosił, że premier Mateusz Morawiecki zdecydował o odwołaniu Jarosława Gowina ze stanowisk wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii. Ponownie – jak w przypadku odwołanej w ubiegłym tygodniu Anny Korneckiej – padł zarzut, jakoby Gowin i podległy mu resort nie miał „wystarczających postępów nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu”.

Gowin i przedstawiciele Porozumienia nie ukrywali w przypadku Korneckiej, ale i w tym, że to po prostu reakcje na krytykę Polskiego Ładu. Gowin wielokrotnie krytykował podatkowe rozwiązania tego programu, a jego partia 7 sierpnia wystosowała ultimatum: wyjdzie z koalicji, jeśli PiS nie pójdzie na ustępstwa w kwestiach podatkowych Polskiego Ładu i nie wycofa się z „Lex TVN”.

Dymisja Jarosława Gowina. Co zrobi Andrzej Duda?

Ponieważ odwołanie konstytucyjnego ministra musi zatwierdzić prezydent (robi to na wniosek premiera), głos zabrał rzecznik Andrzeja Dudy Błażej Spychalski. Spychalski przypomniał właśnie o tej procedurze, podkreślając, że choć dysponentem składu Rady Ministrów jest szef rządu, to zgodnie z konstytucją to prezydent dokonuje zmian w rządzie na wniosek prezesa Rady Ministrów.

– Oczywiście takie zmiany, o które prosi Pan Premier, zostaną dokonane; o tym, kiedy to się stanie, będzie informowała Kancelaria. (…) będzie to bez zbędnej zwłoki, jak to zwykle przy takich wnioskach – powiedział Spychalski w rozmowie z Polską Agencją Prasową (jego słowa cytowano na profilu Kancelarii Prezydenta na Twitterze).

twitterCzytaj też:

Mateusz Morawiecki odwołał Jarosława Gowina. Wicepremier przelicytował. „Działania nie spełniały kryteriów konstruktywnej współpracy”