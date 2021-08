Europejscy liderzy reagują na sytuację w Afganistanie. Macron mówi o migrantach, Johnson proponuje szczyt G7

Wycofanie z Afganistanu sił Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników doprowadziło do natychmiastowego przejęcia władzy przez talibów. W niedzielę, po błyskawicznym podboju kolejnych miast i prowincji, talibowie zajęli Kabul, stolicę Afganistanu. Przekazanie władzy odbyło się po negocjacjach z rządem, który zrezygnował i po ucieczce z kraju prezydenta Aszrafa Ghaniego.

W poniedziałek w Kabulu panował ogromny chaos, a zachodnie kraje w pośpiechu ewakuowały pracowników ambasad i innych placówek dyplomatycznych oraz pracujących dla nich Afgańczyków. O wysłaniu samolotu po Polaków i współpracowników Polskiego Kontyngentu Wojskowego poinformował premier Mateusz Morawiecki. Na lotnisku w Kabulu gromadzą się także setki chcących uciec przed talibami mieszkańców. Dochodzi do dramatycznych scen – ludzie usiłują zatrzymać samoloty i wspinają się na skrzydła, skazując się na pewną śmierć.

Macron o walce przeciwko terroryzmowi

W związku z dramatycznymi wydarzeniami z Kabulu, w orędziu do narodu wystąpił prezydent Francji. Emmanuel Macron zapowiedział, że nie można doprowadzić do tego, by Afganistan stał się znów „kolebką terroryzmu” , tak jak był nią przed 20-letnią interwencją koalicji prowadzonej przez Stany Zjednoczone. – To jest kluczowe dla międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju – mówił Macron, zapowiadając wspólne wysiłki Rosji, USA i krajów Europy. Sytuację w Afganistanie opisał jako „ważne wyzwanie dla naszego własnego bezpieczeństwa” i wezwał do „walki przeciwko wspólnemu wrogowi: terroryzmowi” .

Kryteria przyjmowania migrantów

– Nasze działania będą przede wszystkim miały na celu aktywną walkę z islamskim terroryzmem we wszystkich jego formach – mówił Macron. Zapowiedział też skoordynowane działania krajów UE, by zapobiec nieregulowanemu napływowi migranów poprzez uwspólnianie kryteriów ich przyjmowania i pokazanie europejskiej solidarności. Zapowiedział też rozprawienie się z przemytnikami ludzi.

– Musimy przewidywać i chronić się przed znacznymi nieregularnymi przepływami migracyjnymi, które zagrażałyby samym migrantom i stanowiłyby zachętę do handlu ludźmi – mówił.

Johnson proponuje szczyt G7

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zapowiedział z kolei chęć zorganizowania szczytu G7 w formule online, w trakcie którego przywódcy światowych mocarstw omówiliby sytuację zw. z Afganistanem.

Merkel o ewakuacji z Afganistanu

Po specjalnym spotkaniu z kluczowymi ministrami kanclerz Niemiec Angela Niemiec przyznała, że talibowie przejęli władzę w Niemczech „z zapierającą dech w piersiach szybkością” . Oceniła to jako „gorzki, dramatyczny i straszny rozwój wypadków” , szczególnie dla narodu afgańskiego.

Kanclerz podsumowała efekty ewakuacji afgańskich współpracowników niemieckiej armii i Niemców. Przekazała, że spośród 2,5 tys. takich osób, 1,9 tys. wróciło już do Niemiec, a pozostali przebywają prawdopodobnie w krajach trzecich. Dodała, że pozostaje jeszcze około tysiąca osób, które chcą ewakuować Niemcy.

Czytaj też:

Jak Chińczycy spiskują z talibami w Afganistanie. „Toczy się gra o bilion dolarów”