Poważna deklaracja Gowina. „Głosowałbym za odwołaniem Morawieckiego z funkcji premiera”

Jarosław Gowin nie po raz pierwszy krytykuje rozwiązania podatkowe zaproponowane w Polskim ładzie. Według polityka są one bardzo szkodliwe dla polskiej gospodarki. – Uderzają precyzyjnie w mikro, małe i średnie firmy, czyli w polski kapitał. Zjednoczona Prawica zawsze miała na sztandarach idee patriotyzmu gospodarczego, tymczasem teraz Mateusz Morawiecki, a za nim cały PiS proponuje rozwiązania, które są antypatriotyczne w sensie gospodarczym – ocenił były już wicepremier w Radiu Wnet.

Gowin o możliwości odwołania Morawieckiego

Lider Porozumienia tłumaczył, że jeśli przedsiębiorcy z dnia na dzień będą musieli płacić o 50 proc. wyższe podatki, to zrobią jedną z dwóch rzeczy: albo zamkną biznes, zbankrutują, albo przerzucą część kosztów na klientów, podnosząc ceny swoich towarów czy usług. – Tym samym w Polsce jeszcze bardziej pogłębi się drożyzna, która już dzisiaj jest wielkim problemem – powiedział.

Pytany o to, czy gdyby pojawił się wniosek w sprawie wotum nieufności wobec premiera, poparłby go, Jarosław Gowin stwierdził, że zagłosowałby za odwołaniem Mateusza Morawieckiego. – Wiązałem wielkie nadzieje z Mateuszem Morawieckim jako premierem. Byłem jedną z osób, które doprowadziły do objęcia przez niego tego stanowiska, natomiast jestem głęboko rozczarowany tym, co pan premier zaproponował w kwestiach podatkowych i tu nie mam wątpliwości, że głosowałbym za odwołaniem – zaznaczył.

