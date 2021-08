Macierewicz uderza w Bidena: Kryzys w Afganistanie wynika z jego błędów

Sytuacja w Afganistanie

31 sierpnia Joe Biden wycofał siły amerykańskie z Afganistanu, a gdy rządowe jednostki straciły osłonę powietrzną i były nękane przez dezercje, talibowie szybko rozszerzyli swoje wpływy. To powtórka scenariusza, który był rzeczywistością Afgańczyków kilka lat temu, zanim siły dowodzone przez Stany Zjednoczone obaliły talibów w 2001 roku. Powrót fundamentalistycznej grupy do władzy wywołał strach wśród ludności, która masowo próbuje uciec z kraju. Fakt ten budzi także obawy o to, że talibowie ponownie będą wspierać zbiorowości islamistyczne w innych częściach Azji Środkowej, prawie dwie dekady po tym, jak Osama bin Laden po raz pierwszy szukał schronienia w ich gronie.

„Kryzys spowodowały błędy Bidena”

Sytuację w państwie śródlądowym położonym w Azji Południowej komentował w Polskim Radiu były szef MON Antoni Macierewicz. Przypomniał, że wszyscy współpracownicy polskiej strony zostali wycofani z Afganistanu jeszcze w czerwcu, czyli „dużo wcześniej od kryzysu spowodowanego błędami polityki Bidena”. – Cały problem zaczął się w momencie kiedy wszystkie wojska zostały wycofane z bazy Bagram i pozostawiając bezradny Kabul – podkreślił.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości uważa, że Donald Trump miał opracowany skuteczny plan dotyczący wycofania się wojsk z Afganistanu. – Przed wycofaniem wojsk kraj mieli opuścić współpracownicy oraz wszystko, co mogło zostać wykorzystane przez talibów. Miał zostać także doprowadzony układ między rządem, a talibami – opisał. – Tego nie dopatrzono. Taki był plan Trumpa. Biden nie potrafił tego kontynuować – stwierdził Macierewicz.

