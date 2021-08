Wspólne oświadczenie Morawieckiego i premierów państw nadbałtyckich ws. ataku z Białorusi

Premier Mateusz Morawiecki razem z szefami rządów Litwy – Ingridą Simonyte, Łotwy – Artursem Krisjanisą Karinse, oraz Estonii – Kają Kallas wydali oświadczenie w sprawie ataku hybrydowego na granice państw ze strony Białorusi. Premierzy wyrazili poważne zaniepokojenie sytuacją. Podkreślili, że bieżący kryzys został „zaplanowany i w sposób systematyczny zorganizowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki”.

Zdaniem szefów rządu atakiem hybrydowym przeciwko Litwie, Łotwie i Polsce, a tym samym przeciwko całej Unii Europejskiej, jest właśnie „wykorzystywanie imigrantów w celu zdestabilizowania sąsiadujących państw”. W komunikacie doceniono „zobowiązania UE do wspólnej obrony granic zewnętrznych unijnej wspólnoty”.

Oświadczenie Mateusza Morawickiego i premierów Litwy, Łotwy, Estonii

„Jedność oraz niezwłoczne wsparcie dyplomatyczne, finansowe i techniczne ze strony Unii Europejskiej i państw członkowskich jest kluczowe w kontekście skutecznej odpowiedzi na wyzwanie postawione przez Białoruś” – podkreślono w oświadczeniu. Kolejnym istotnym aspektem ma być „wykorzystanie wszelkich dostępnych środków dyplomatycznych i praktycznych, aby odcinać nowe szlaki nieuregulowanej migracji”.

Premierzy zaapelowali o przemyślenie podejścia do obrony granic. Podkreślili, że trzeba na to „niezwłocznie zabezpieczyć środki finansowe”. Politycy wspomnieli również o zwróceniu uwagi ONZ na kwestię nadużyć wobec migrantów na terytorium Białorusi. Podkreślono, że Łukaszenka powinien wziąć odpowiedzialność za osoby, którym jego państwo zorganizowało przyjazd na swoje terytorium. Za niedopuszczalne nazwano brak możliwości powrotu do swoich krajów zamieszkania.

Apel do Białorusi o uwolnienie więźniów politycznych i przeprowadzenie wolnych wyborów

Morawiecki, Simonyte, Karins oraz Kallas zaznaczyli, że wykorzystywanie uchodźców i migrantów jest naruszeniem praw człowieka. W stanowisku potwierdzono gotowość do udzielenia pomocy, ale wydano również ostrzeżenie o możliwych sankcjach wymierzonych w stronę Białorusi. Na koniec zaapelowano o uwolnienie więźniów politycznych oraz przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów.

