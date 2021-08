Spór Budki z Kukizem. „Wszyscy jesteście siebie warci, pogrobowcy Magdalenki”

W programie Onet Rano Borys Budka stwierdził, że Paweł Kukiz sprzedał się Jarosławowi Kaczyńskiemu. – Jeśli będzie dalej szedł tą drogą, to będzie tym, który zapewni prezesowi PiS rządy do końca kadencji i z tego zostanie zapamiętany – stwierdził. – Ja Pawła naprawdę szanuje jako człowieka, który wydawało się, że przyszedł do polityki coś zmienić. Kaczyński mu guzik da. Sorry za kolokwializm. Kaczyński będzie go mamił, a potem ta ordynacja nie jest jakaś mieszana, nie wiadomo o co chodzi, to jest tylko gadanie Kukizowi – podkreślił poseł KO.

Były lider PO dodał, że łącznikiem między opozycją a Kukizem jest poseł Kukiz'15 Stanisław Tyszka.

Kukiz odpowiada Budce

Na ripostę Pawła Kukiza nie trzeba było długo czekać. „Borys, sześć lat pytałem i Ciebie i innych z »wierchuszki« Koalicji Obywatelskiej o zmianę ordynacji, sędziów pokoju, referenda.. Podobnie Lewicę i wszystkie inne opcje. Nie byliście zainteresowani a szeregowi wasi posłowie odpowiadali jednym głosem – nie chcemy zmiany ordynacji, bo jak ludzie będą wybierać (a nie partia) to my nie dostaniemy się do Sejmu” – napisał polityk na swoim profilu na Facebooku.

„Nie wierzę Borys, że nie wiedziałeś i ty i reszta twoich Kolegów, że rząd PiS zależy od trzech głosów Kukiza a jednak zamiast przed sławetnymi głosowaniami 11 sierpnia rozmawiać ze mną i zobowiązać się do wprowadzenia tych zmian, które są kluczowe dla zaistnienia państwa w pełni demokratycznego, woleliście krzyczeć na Sali Plenarnej »za co się sprzedałeś«” – stwierdził lider ruchu Kukiz'15.

Kukiz: Czas pokaże, czy Kaczyński wywiązał się z umowy

W dalszej części swojego wpisu poseł przyznał, że czas pokaże, czy Jarosław Kaczyński wywiązał się z umowy. „Pamiętam jednak, jak dawałem Wam, Platformie, lata temu całego siebie, grając darmowe koncerty, reklamując PO w zamian za obietnice JOW. A Wy po dostaniu się do Sejmu i przejęciu władzy zmieliliście 750 tys. Obywatelskich podpisów pod petycja zmiany sposobu wybierania posłów” – wspominał Paweł Kukiz.

„Wszyscy jesteście siebie warci, pogrobowcy Magdalenki, ale dziś to PiS ma możliwość wprowadzenia zmian, o które niezmiennie walczę od 2015 roku” – podsumował zapewniając, że „nie domaga się żadnych stanowisk ani pieniędzy, a jedynie poparcia dla swoich postulatów”.

Budka odpowiada na zarzuty Kukiza

Borys Budka nie zostawił wypowiedzi Pawła Kukzia bez komentarza. „Paweł, dogadałeś się z ludźmi, którzy w 2018 roku zlikwidowali większość JOW-ów w wyborach samorządowych, pasożytują na państwie na niespotykaną skalę, zafundowali podwyżki władzy, nepotyzm mają we krwi. Dajesz im większość w Sejmie, stając się częścią tego upadającego systemu” – napisał były szef PO na Twitterze.

Czytaj też:

