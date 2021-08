Premier likwiduje departament odpowiedzialny za politykę migracyjną. „Trudno wybrać gorszy moment”

Jak informuje „Rzeczpospolita”, 12 sierpnia w Kancelarii Premiera powstał projekt zarządzenia, który zmienia status MSWiA, a jednocześnie likwiduje m.in. Departament Analiz i Polityki Migracyjnej. Zadania likwidowanego departamentu mają zostać przeniesione do Departamentu Spraw Międzynarodowych oraz Departamentu Porządku Publicznego. Uzasadnienie decyzji mówi o „zapewnieniu bardziej efektywnej realizacji zadań”.

„Rzeczpospolita” podkreśla, że z pozoru kosmetyczna zmiana ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie ten departament odpowiadał za politykę migracyjną rządu i wyznaczał jej kierunki.

„Trudno wybrać gorszy moment na likwidację”

Decyzja została podjęta u progu trudnej sytuacji z migrantami na granicy polsko-białoruskiej. We Wprost już na początku lipca ostrzegaliśmy, że Łukaszenka może użyć migrantów jako broni hybrydowej nie tylko w stosunku do Litwy, ale i w stosunku do Polski.

– Już kilka lat temu sygnalizowaliśmy, że reżimy Łukaszenki i Putina planują wykorzystać imigrantów do wywołania wielkiego kryzysu w Europie. Mieliśmy czas, by się do tego przygotować, ale patrząc na tę całkowitą bezradność i niekompetencję, nie zrobiliśmy tego – mówi „Rzeczpospolitej” płk Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu – Trudno też wybrać gorszy moment na likwidację Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej – podkreśla.

Resort nie odpowiedział na pytania dziennika, dlaczego decyzja została podjęta właśnie teraz.

